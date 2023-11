Doliu în presa românească. Ziaristul Dan Medișanu a murit din cauza unei boli nemiloase Un cunoscut ziarist a murit, joi – 2 noiembrie 2023, dupa o lupta grea cu o boala nemiloasa. Dan Medișanu (59 de ani) suferea de cancer și era internat intr-un spital din Londra, iar in ultima saptamana starea sa de sanatate s-a inrautațit rapid. Vestea trista a fost facuta publica de ziarista Alice Nastase Buciuța, de care il lega o prietenie stransa și care l-a și vizitat in spital, la Londra. ”Intr-una dintre primele vizite pe care i le-am facut lui Dan Medișanu la spital, aici, la Londra, probabil pe 15 sau 16 octombrie, am vrut sa ii duc trandafirii aceștia din poza, dar nu m-au lasat sa… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

