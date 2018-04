Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte al Consiliului Judetean Gorj si fost presedinte al PSD Gorj, Nicolae Mischie, a murit, duminica, la 73 de ani. Acesta era internat la Spitalul Elias, din Capitala. Informația privind decesul a fost confirmata de familie. Reacțiile nu au intarziat sa apara. „Cand spui Nicolae Mischie…

- Fostul presedinte al Consiliului Judetean Gorj, Nicolae Mischie, in varsta de 72 de ani, este internat la Spitalul Elias din Capitala. Familia le-a cerut medicilor sa nu divulge informații despre starea sa de sanatate. „Este la noi. Atat va pot confirma. Am avut multiple discuții atat…

- Ion Craciunescu, fost vicepresedinte al PNL Gorj si consilier judetean in mandatul 2008 2012, s a stins din viata, informeaza igj.ro. Organizatia judeteana Gorj a Partidului National Liberal isi exprima profundul regret si transmite condoleante familiei indurerate. ...