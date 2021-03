Stiri pe aceeasi tema

- Adi Barar, chitaristul si liderul trupei Cargo, a murit luni dimineața, dupa ce a fost infectat cu coronavirus la sfarsitul lunii februarie. Vestea dureroasa a decesului sau a fost comunicata pe pagina oficiala de Facebook a trupei Cargo. „Asa intens cum a trait toata viata pe scena, alaturi de public,...…

