- Soprana Virginia Zeani, o legenda a scenei lirice romanești, a incetat din viața. Anunțul a fost facut de soprana Angela Gheorghiu, pe pagina sa de Facebook. Celebra soprana Virginia Zeani, nascuta Zehan in 21 octombrie 1925, in localitatea mureseana Solovastru, una dintre cele mai prestigioase soprane…

- Pe numele sau real Alexandru Ciurcui, cunoscut sub numele de „Șandorica din Sopor”, a murit astazi. Unul dintre cei mai cunoscuți violoniști din Romania, nascut la Soporu de Campie (comuna Frata), Șandorica a fost desemnat „TEZAUR UMAN VIU” de Ministerul Culturii in anul 2015, in urma unui dosar intocmit…

- Cantarețul Mircea Rusu a intrat la inchisoare, dupa ce a fost condamnat a doua oara pentru delapidare de peste 500.000 de lei, comisa in perioada in care a fost primarul comunei Band, din județul Mureș. Fostul primar al comunei Band, Mircea Rus, recunoscut ca artist drept Mircea Rusu Band, a fost…

- Ozana Barabancea a spus care este prețul pe care l-a platit pentru fericirea pe care o traiește acum. Credința, dar și copiii au fost cei care au ajutat-o și au incurajat-o sa mearga mai departe. Intr-un interviu exclusiv pentru Antena Stars, celebra soprana a vorbit despre cel mai infricoșator lucru…