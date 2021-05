Stiri pe aceeasi tema

- Cantarețul de muzica populara, Corin Dobrinescu, de profesie inginer, a murit, dupa ce a fost lovit de o duba, pe raza localitații Horezu, informeaza Antena3. Medicii sosiți de urgența la locul accidentului au incercat sa il resusciteze, insa pana la urma au declarat decesul artistului. Șoferul…

- Un accident grav a avut loc, marți, in localitatea Nistorești, pe DN1. Doua persoane și-au pierdut viața, iar alte trei au fost ranite. Medicii fac eforturi sa le salveze. Potrivit Centrului Infotrafic al Poliției Romane, doua autoturisme au fost implicate intr-un impact frontal pe DN 1 Ploiești – Brașov,…

- Trei tineri au murit intr-un teribil accident de circulatie produs, in noaptea de sambata spre duminica, pe raza localitatii Poiana Stampei, din judetul Suceava. Cei trei tineri, cu varste cuprinse intre 23 și 30 de ani, se aflau intr-un autoturism, Maserati. Șoferul a pierdut controlul mașinii, care…

- Doi barbați au murit și altul a fost ranit, luni dimineața, dupa ce mașina in care se aflau s-a rasturnat de mai multe ori pe o șosea din județul Prahova. Șoferul autoturismului ar fi pierdut controlul asupra direcției, pe DJ 102 D, in comuna Baba Ana. Mașina a ieșit in afara șoselei și s-a rasturnat…

- Un baiat de numai 10 ani a murit, sambata, dupa ce o bucata de beton din gardul care imprejmuiește un stadion din Galați s-a prabușit peste el. Baiatul participa la o competiție sportiva. Martorii incidentului au sunat la 112 și au povestiti ca un copil a fost accidentat grav dupa ce a cazut peste el…

- Potrivit datelor puse la dispoziție de Grupul de Comunicare Strategica, 4.964 de cazuri noi de COVID-19 au fost raportate in ultimele 24 de ore din cele 35.406 de teste PCR și rapide efectuate in acest interval. In secțiile ATI situația devine tot mai critica. Medicii spun ca nu mai au locuri libele.…

- Barbatul s-a vaccinat luni dimineața și imediat dupa imunizare a mers la birou, unde i s-a facut rau. Era fratele unui foarte cunoscut medic din Targu Jiu și toți cunoscuții spun ca nu au auzit sa se planga de vreo afecțiune cardiaca sau de alta natura. Gorjanul lucra la serviciul de Gospodarire a…