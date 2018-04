Italianul Bruno Sammartino, o legenda a wrestlingului mondial, s-a stins din viata la 82 de ani, la Pittsburgh, Statele Unite, a anuntat World Wrestling Entertainment (WWE).



Nascut in 1935, la Pizzoferrato (Italia), Sammartino a detinut centura timp de opt ani consecutiv fiind, potrivit WWE, ''cel mai iubit competitor din istoria acestui sport''.



El a emigrat in 1950 in Statele Unite, acolo unde tatal sau locuia, povestind ca s-a ascuns in munti in perioada in care o parte a Italiei a fost sub dominatie nazista, in al doilea razboi mondial.



A fost campion mondial…