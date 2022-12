Stiri pe aceeasi tema

- Actorul Cornel Ciupercescu a murit, duminica, la varsta de77 de ani. Trecerea in neființa a artistului a fost anunțata de Teatrul Evreiesc de Stat, conform Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Lumea filmului este in doliu! Frank Vallelonga Jr. a murit la varsta de 60 de ani. Indragitul actor din ”Green Book” a fost gatit inconștient pe un trotuar de polițiștii din New York. Medicii au incercat sa il salveze, dar a fost prea tarziu și au fost nevoiți sa constate decesul.

- Doliu la Hollywood! Un actor și scenarist cunoscut s-a stins din viața la doar 51 de ani. Barbatul era manager și producator și a murit recent la domiciliul sau din Santa Monica, California. Vestea crunta a fost aflata acum de fani, deși acesta a incetat din viața pe data de 21 noiembrie. Artistul s-a…

- Este doliu in lumea teatrului romanesc. A murit marea actrița Sanda Toma, la varsta de 88 de ani. Vestea tragica a fost data de Teatrul de Comedie. Aceasta a fost casatorita cu actorii Dan Damian și Mihai Paladescu. S-a remarcat in spectacole celebre, cum ar fi Umbra de Evghenii Șvarț, Troilus și Cresida…

- Actorul Constantin Codrescu a murit in noaptea de duminica spre luni, la varsta de 91 de ani. Anunțul a fost facut de fiica acestuia. „A murit actorul, a murit tata… Dumnezeu sa il tina in dreapta Sa!!”, a scris ea, pe Facebook. „Acum, tarziu in noapte, sau prea devreme in acest inceput trist de zi,…

- Celebrul actor de teatru și film și profesor universitar, Doru Ana a incetat din viața, seara trecuta, la varsta de 68 de ani. „Drum lin in lumina, Doru Ana (28 februarie 1954 – 11 octombrie 2022)”, se arata pe pagina de Facebook a Casei de Productie a TVR. „Cat de trist! Stiam cat de bolnav […] Source

- Este zi de doliu in lumea fotbalului romanesc! Ieri, pe data de 10 octombrie, a murit Ilie Florian, cunoscut și sub porecla de „Pisica”, cel mai bun prieten al antrenorului Dan Petrescu. Vestea tragica despre decesul lui a fost anunțata pe rețelele de socializare de catre CFR Cluj.

- Actorul Alexandru Arsinel a murit joi la Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti. Acesta se afla internat la Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti din 15 septembrie pentru tratarea unor leziuni cauzate de repaosul prelungit la pat. „Avand in vedere istoricul medical si pentru a-l avea sub o supraveghere…