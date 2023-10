Stiri pe aceeasi tema

- UNITER a anunțat pe pagina de Facebook trecerea in neființa a actriței Ileana Ploscaru."Ne despartim de Ileana Ploscaru... Ileana Ploscaru a fost un rafinat om de teatru. O personalitate artistica distinsa si puternica, dedicata intru totul scenei. De-o forta, vigoare si statornicie care sunt puse…

- Lumea sportului din Romania e in doliu! Un fost baschetbalist și antrenor s-a stins din viața la varsta de 65 de ani. Tristul anunț al trecerii acestuia in neființa a fost facut pe pagina de Facebook a Federatiei Romane de Baschet.

- Este doliu in lumea teatrului romanesc! Un cunoscut actor, cu o cariera de peste 40 de ani, s-a stins din viața in urma cu puțin timp, lanand in urma numai tristețe. Anunțul decesului a fost facut chiar de catre colegii sai de la Teatrul „Sica Alexandrescu”, din Brașov.

- Doliu in lumea muzicii populare romanești! Viorel Leanca, dirijorul Ansamblului Artistic Profesionist "Ciprian Porumbescu", s-a stins din viața la varsta de 70 de ani. Tristul anunț al trecerii acestuia in neființa a fost facut pe pagina de Facebook a ansamblului.

- Lumea sportului din Romania, in doliu! Un sportiv legendar s-a stins din viața la varsta de 75 de ani. Tristul anunț al trecerii acestuia in neființa a fost facut de patronul salii de forța pe care acesta obișnuia sa o frecventeze.

- Doliu in lumea politicii din Romania! Napoleon Pop, fostul deputat care a ocupat și funcția de membru in CA al BNR, s-a stins din viața in cursul zilei de azi, la varsta de 78 de ani. Tristul anunț al trecerii acestuia in neființa a fost facut de fostul ministru PSD Ioan Mircea Pașcu, prin intermediul…

- Lumea politicii din Romania e in doliu! Un fost lider PSD, care a ocupat funcția de primar pentru doua decenii, s-a stins din viața la varsta de 59 de ani. Tristul anunț a fost facut pe paginile de socializare a Organizației Județene PSD Botoșani.

- Lumea sportului din Romania e in doliu! Ștefan Stan, cunoscutul rugbist care a activat la Timișoara, Olimpia București, Dinamo sau Sportul Studețesc, și fost component al echipei naționale, s-a stins din viața la varsta de 35 de ani, dupa o lupta de cațiva ani buni cu o boala teribila.