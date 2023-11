Stiri pe aceeasi tema

- Federatia Romana de Canotaj a anuntat, sambata, decesul campionului olimpic Dimitrie Popescu, la varsta de 62 de ani.'Federația Romana de Canotaj anunța cu tristețe decesul marelui campion olimpic Dimitrie Popescu, la varsta de doar 62 de ani.Cel mai valoros trofeu din cariera a fost titlul olimpic…

- Lumea scriitorilor din Romania, in doliu! Marea poeta Angela Marinescu s-a stins din viața la varsta de 72 de ani. Tristul anunț al trecerii in neființa a fost facut de poetul Alexandru Petria.

- Lumea sportului din Romania e in doliu! Un fost baschetbalist și antrenor s-a stins din viața la varsta de 65 de ani. Tristul anunț al trecerii acestuia in neființa a fost facut pe pagina de Facebook a Federatiei Romane de Baschet.

- Tragedie in lumea dansului, dupa ce vicepreședintele Federației Romane de Dans Sportiv, Valentin Illeș, și-a pierdut viața intr-un accident in Ungaria. La varsta de 51 de ani, Illes era una dintre figurile de referința in lumea dansului sportiv din țara și președintele Colegiului Antrenorilor din Romania.…

- Doliu in lumea politicii din Romania! Napoleon Pop, fostul deputat care a ocupat și funcția de membru in CA al BNR, s-a stins din viața in cursul zilei de azi, la varsta de 78 de ani. Tristul anunț al trecerii acestuia in neființa a fost facut de fostul ministru PSD Ioan Mircea Pașcu, prin intermediul…

- Fosta patinatoare olimpica Alexandra Paul a murit, a anunțat Skate Canada. Alexandra Paul, in varsta de 31 de ani, care a reprezentat Canada la Jocurile Olimpice de la Soci din 2014, a decedat intr-un accident de mașina, care a avut loc in Ontario. “Skate Canada anunța cu durere in suflet decesul subit…