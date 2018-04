Stiri pe aceeasi tema

- Dirijorul Ion Tibrea, mentorul mai multor vedete, a incetat din viata, scrie evz.ro.Ion Tirbea e cel care le a indrumat in cariera pe Sofia Vicoveanca si Irina Loghin. Tirbea a colaborat cu mari artisti din muzica populara din tara noastra, precum Irina Loghin, Sofia Vicoveanca, Benone Sinulescu si…

- Sofia Vicoveanca a transmis și ea un mesaj dupa moartea cantareței de muzica populara Ionela prodan. Aceasta are amintiri de suflet cu mama Anamariei Prodan. Interpreta de muzica populara Sofia Vicoveanca și-a amintit de lucrurile care o leaga de cea care a fost Ionela Prodan, care a incetat din viața…

- Recent, pe retelele de socializare circula vestea ca Irina Loghin s-ar fi stins din viata. Un site de la noi a raspandit vestea ca artista de muzica populara ar fi trecut in nefiinta, in timp ce se afla intr-un turneu in Statele Unite. Pentru ca aceasta informatie sa aiba un impact si mai mare, portalul…

- Doliu in lumea artistica din Romania. Actorul Cristian Dan, de la Teatrul de Nord, a incetat din viața. Actorul Cristian Dan a murit . Anunțul a fost facut de Teatrul de Nord din Satu Mare. „Cu mare tristețe anunțam trecerea in neființa a colegului nostru, actorul CRISTIAN DAN, membru fondator al Secției…

- Liberalii din Romania sunt in doliu. Bogdan Gavrila, secretarul general al Clubului Romania, a incetat din viața la 34 de ani. Anunțul a fost postat pe Facebook de Adriana Saftoiu. "Bogdan Gavrila a murit! A fost sufletul Club Romania! E atat de nedrept incat sper ca Dumnezeu sa imi auda strigatul!…