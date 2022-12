Stiri pe aceeasi tema

- Lumea fotbalului este in doliu. Legendarul Sinisa Mihajlovic a murit, vineri, la varsta de 53 de ani, informeaza Daily Mail. Fostul mare fotbalist sarb s-a stins intr-un spital din Roma. In iulie 2019, acesta anunțase ca sufera de leucemie, dar era optimist ca va ieși invingator. Fostul mare fotbalist…

- Este zi de doliu in lumea teatrului romanesc! Un mare actor s-a stins din viața la varsta de 77 de ani. In prezent, acesta este plans de o țara intreaga. Vestea despre moartea lui a fost anunțata de Teatrul Evreiesc de Stat. Indragitul actor va fi inmormantat marți, 6 decembrie, in Cimitirul Bellu,…

- Este doliu in lumea filmului de la Hollywood, dupa ce unul din actorii care au jucat in celebrul Top Gun a murit la varsta de 66 de ani. Inainte sa inceteze din viața, acesta s-a confruntat cu o boala grava, de care suferea de mult timp.

- „Familia roș - alba deplange moartea vicepreședintelui nostru, Lazaro Albarracin. O viața intreaga a transmis și a aparat valorile lui Atletico de Madrid. Odihneasca-se in pace", a transmis, intr-un comunicat de presa, Atletico Madrid.Nascut in Lorca, in 1929, Lazaro Albarracin a devenit oficial al…

- Tragedie in lumea fotbalului romanesc! Un junior de 12 ani a murit. Anunțul trist a fost facut de Federatia Romana de Fotbal printr-o postare pe Facebook. Oamenii sunt șocați! Nimeni nu se aștepta la aceasta veste fulgeratoare! Copilul era legitimat la o echipa din Harghita.

- Este zi de doliu in lumea fotbalului romanesc! Ieri, pe data de 10 octombrie, a murit Ilie Florian, cunoscut și sub porecla de „Pisica”, cel mai bun prieten al antrenorului Dan Petrescu. Vestea tragica despre decesul lui a fost anunțata pe rețelele de socializare de catre CFR Cluj.

- Tragedie in lumea fotbalului romanesc! Alexandru Vagner, un fost fundaș la Gloria Bistrița, Petrolul, dar și FC Brașov s-a stins din viața la varsta de 33 de ani. Vestea trista a fost facuta chiar de sora sportivului. Fostul fotbalist a deputat și in Liga 1 și a jucat peste 120 de meciuri.

- Fostul fotbalist Alexandru Vagner a decedat la varsta de doar 33 de ani, a anuntat, vineri, clubul de fotbal Petrolul Ploiesti, pentru care mijlocasul a jucat in 2017. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…