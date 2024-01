Stiri pe aceeasi tema

- Lumea filmului este in doliu! Un actor cunoscut și apreciat a murit la varsta de 42 de ani, dupa o lupta grea cu o boala nemiloasa. Artistul era iubit de oameni datorita rolurilor sale din producțiile ”X-Men”, „Narcos”, dar și multe altele. De asemenea, el s-a bucurat de succes și cand a venit vorba…

- Doliu in lumea filmului: o indragita actrița de la Disney a murit la 90 de aniAna Ofelia Murguia, actrița mexicana care a dat vocea strabunicii Mama Coco in animația Disney Pixar Coco, caștigatoare a unui Oscar, a murit la varsta de 90 de ani, relateaza BBC.Ea a avut un rol cheie in filmul despre…

- Actorul britanic Tom Wilkinson, cunoscut in special pentru rolul din "The Full Monty", un film despre un grup de muncitori siderurgisti in somaj care incep o cariera de stripperi, a murit sambata la varsta de 75 de ani, informeaza AFP.Moartea actorului a fost confirmata printr-un comunicat de presa…

- Actorul britanic Tom Wilkinson, cunoscut pentru filme precum The Full Monty Goi Pusca , Shakespeare In Love si The Best Exotic Marigold Hotel, a murit, sambata, la varsta de 75 de ani, relateaza BBC, citata de stiripesurse.ro.Wilkinson a castigat un premiu Bafta pentru filmul The Full Monty din 1997…

- Lumea teatrului romanesc este in doliu! Un actor indragit s-a stins din viața ieri seara. Anunțul trist a fost facut printr-o postare pe o rețea de socializare. Mesajul emoționant transmis in mediul online.

- Lumea filmului este in doliu! Un actor indragit și cunoscut s-a stins din viața la varsta de 35 de ani. El a dus o lupta grea cu cancerul la creier de ani de zile. Familia este devastata de durere. Anunțul trist a fost facut printr-o postare pe Instagram.

- Lumea filmului e in doliu! Matthew Perry, din serialul Friends, s-a stins din viața la varsta de 54 de ani. Potrivit primelor informații, actorul care l-a interpretat pe personajul Chandler Bing din serialul de succes a murit in locuinta sa din Los Angeles.

- Doliu in lumea filmului internațional: O actrita nominalizata la Oscar pentru 'Carrie' si 'The Hustler', a murit la 91 de aniPiper Laurie, celebra actrita cunoscuta pentru interpretarea infricosatoare a mamei religioase autoritare din "Carrie" si pentru ca a jucat rolul iubitei deprimate a lui Paul…