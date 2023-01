Stiri pe aceeasi tema

- Gina Lollobrigida, una dintre cele mai cunoscute și iubite actrițe din Italia, a incetat din viața la varsta de 95 de ani. Marea protagonista a filmului italian, Lollobrigida era nascuta la Subiaco, la 14 iulie 1927. Ea a cunoscut faima in anii 1950, fiind considerata un sex-symbol al filmului din Peninsula.…

- Actorul Adam Rich, cunoscut pentru drama „Eight Is Enough”, a murit pe 7 ianuarie, potrivit medicului legist din Los Angeles, la 54 de ani.Foto: Profi MediaNu au fost disponibile detalii despre moartea lui Rich. TMZ a fost primul site care a anunțat vestea, spunand ca fostul star de televiziune a fost…

- Este zi de doliu in lumea fotbalului internațional! S-a stins din viața fostul mare fotbalist Sinisa Mihajlovic, la varsta de 53 de ani, dupa o lupta grea cu leucemia. Vestea tragica despre moartea fostului mare antrenor sarb a fost data chiar de familia acestuia printr-o postare emoționanta pe rețelele…

- Lumea rugbyului romanesc a primit o veste crunta. Constantin Dinu “Capone”, unul dintre cei mai reprezentativi pilieri ai Stejarilor, a murit, miercuri seara, dupa o lunga lupta cu o boala necruțatoare, a anunțat Federația Romana de Rugby. Pentru rezultatele deosebite obținute, acesta a fost desemnat…

- Lumea cinematografiei este in doliu! O actrița indragita a murit la varsta de 87 de ani. A fost un simbol in Franța, in urma cu mai mulți ani. S-a luptat cu o boala crunta, dar nu a supraviețuit.

- Doliu in lumea super-eroilor! Vestea tragica a cuprins lumea Hollywoodiana. Marele actor de desene animate Jason David Frank s-a stins din viața la doar 49 de ani. Se spune ca star-ul din Power Rangers s-ar fi sinucis.

- Sunt momente dureroase pentru fanii muzicii rock din intreaga lume. A murit un cantareț celebru, anunțul dispariției sale fiind facut public de un prieten bun al artistului. Keith Levene avea 65 de ani și era unul dintre membrii fondatori ai legendarei trupei britanice The Clash. A murit Keith Levene,…

- Lumea super-eroilor este in doliu, dupa ce actorul Kevin Conroy a murit la varsta de 66 de ani. Actorul este celebra voce din spatele super-eroului Batman, pe care o recunoaște o țara intreaga, sub interpretarea personajului Bruce Wayne.