Stiri pe aceeasi tema

- Nancy Sinatra, prima sotie a actorului si legendarului cantaret Frank Sinatra, a murit vineri la varsta de 101 ani, a anuntat fiica acesteia, cantareata Nancy Sinatra. "Mama mea a murit in pace in noaptea asta la varsta de 101 ani", a scris cantareata Nancy Sinatra, in varsta de 78 de ani, pe pagina…

- Prima dintre cele patru soții ale lui Frank Sinatra, Nancy Sinatra, a murit la varsta de 101 ani. Decesul a survenit vineri, potrivit presei din Statele Unite. Moartea lui Nancy Sinatra a fost anunțata de fiica sa, scrie New York Post . „Mama a incetat din viata linistita, noaptea aceasta, la varsta…

- Nancy Sinatra, prima soție a actorului și legendarului cantareț Frank Sinatra, a murit vineri la varsta de 101 ani, a anunțat fiica acesteia, cantareața Nancy Sinatra pe Twitter, relateaza Reuters.

- Nancy Sinatra, prima dintre cele patru sotii ale lui Frank Sinatra, a murit la 101 ani. Decesul a survenit vineri, anunța presa americana. Moartea lui Nancy Sinatra a fost anunțata de fiica sa. “Mama a incetat din viata linistita, noaptea aceasta, la varsta de 101 ani. A fost binecuvantarea si lumina…

- Fostul membru al Partidului Social Democrat, Victor Stan a murit. ANuntul a fost facut pe Facebook de fostul ministru al Transporturilor, Miron Mitrea."A murit Victor Stan. Un camarad. Un luptator. A luptat si cu cancerul. Lupta asta a pierdut o astazi. Barbate o sa imi lipsesti. Incearca sa te odihnesti.…

- "Drum lin printre stele! Vei ramane in inimile noaste exact asa: un frate grijuliu, un unchi atent si iubitor cu nepoatele sale, un coleg bun si saritor, un jurnalist pasionat!". Citeste si: Doliu in lumea presei din Romania. A murit prezentatorul de stiri George Berevoianu Cunoscutul…

- Doliu in televiziunea din Romania. Faimosul prezentator TV a murit in urma cu puțin timp. Dumnezeule, era atat de tanar. Jurnalistul George Berevoianu a murit miercuri, 6 iunie. Anuntul a fost facut de realizatorul TV Rares Bogdan pe pagina sa de Facebook. ”Colegul nostru George Berevoianu a plecat…

- Anne V. Coates, editorul de film britanic care a castigat un premiu Oscar pentru „Lawrence of Arabia” (1962) si care a lucrat cel mai recent la filmul „Fifty Shades of Grey” a murit la varsta de 92 de ani, scrie hollywoodreporter.com, anunta News.ro.Angela Allen, script supervisor, a spus…