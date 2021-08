Doliu în Familia Regală: a murit fiica Principesei Ileana a României Familia Regala a Romaniei transmite miercuri ca a incetat din viața Alteța Sa Imperiala și Regala Arhiducesa Maria Magdalena a Austriei. Fiica a Principesei Ileana a Romaniei și a Arhiducelui Anton al Austriei, Maria Magdalena s-a nascut la 2 octombrie 1939, la Castelul Sonnberg din Austria. Alaturi de frații ei Ștefan și Dominic, și de surorile ei Maria Ileana, Alexandra și Elisabeta, a copilarit in țara, la Bran și la București. A trait o parte din anii adolescenței in Statele Unite ale Americii și apoi s-a stabilit pentru totdeauna in Austria, la Salzburg, unde a inchis ochii. A fost casatorita… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

