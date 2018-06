"In seara zilei de 19 iulie, la ora 18.15, Majestatea Sa Printesa Elisabeta a incetat din viata dupa o lunga suferinta. Alaturi i-a stat familia. Princess Elisabeth se afla in ordinea sucesiunii la tron si si-a trait ultimii ani din viata in Palatul Sorgenfri", a anuntat familia regalaa.

Printesa Elisabeta, fiica printului mostenitor Knud si a printesei mostenitoare Caroline-Mathilde, a murit la varsta de 83 de ani.

Nascuta in 1935, printesa Elisabeth a lucrat timp de 45 de ani pentru Ministerul de Afaceri Externe. A lucrat la Ambasada Danemarcei de la Washington in anii 1970…