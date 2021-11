Dolarul este aproape de cel mai ridicat nivel din ultimul an faţă de un coş de valute Indicele dolarului, care masoara evolutia dolarului fata de un cos de sase valute majore, a scazut cu 0,1%, la 96,733, dar s-a mentinut aproape de un maxim atins miercuri de 96,938, cel mai ridicat nivel de dupa iulie 2020. Indicele a urcat in aceasta luna cu 2,77%, traderii anticipand ca inflatia ridicata va obliga Fed sa majoreze dobanzile mai devreme decat intentiona. Piata a luat in considerare ca Fed va creste dobanda cheie cu un sfert de punct procentual pana in iunie, cu o probabiltiate ridicata ca masura sa aiba loc cel mai devreme in luna mai. O minuta a sedintei de politica monetara… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Indicele dolarului, care masoara evolutia monedei americane in raportu cu sase monede importante, intre care yenul japonez si euro, a continuat sa creasca joi, dupa ce miercuri a inregistrat cea mai mare crestere zilnica de dupa luna martie. Inflatia din SUA a accelerat in octombrie la 6,2%, cel mai…

- Bitcoin a atins un nou nivel istoric - de 68.513 dolari - marti, la inceputul sedintei de tranzactionare in Asia, continuandu-si cresterea, dupa ce valoarea tuturor criptomonedelor a depasit luni 3.000 de miliarde de dolari, iar impreuna cu ethereum s-au aprecat cu aproape 70% fata de dolar de la…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a urcat marti la 2,33% pe an, de la 2,30% cat a fost luni, conform informatiilor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR). La debutul anului 2019, indicele ROBOR la 3 luni era…

- Raportul publicat vineri de Departamentul pentru Comert, care arata ca inflatia s-a mentinut ridicata in august, semnaleaza riscul ca cheltuielile de consum sa fi stagnat in trimestrul al treilea, chiar daca au fost mai mari in spetembrie. La calculul PIB este luata in calcul inflatia ajustata sau asa-numitele…

- Monti, care este in prezent presedintele Universitatii italiene Bocconi, a spus ca ”masa uriasa” a politicii monetare relaxate practicata de bancile centrale si stimulentele fiscale ale guvernelor, implementate pentru a sustine economiile in timpul pandemiei de coronavirus, ”ar putea alimenta in continuare…

- Prețul gazelor pe piața futures europeana a atins marți un alt nivel istoric, depașind pragul de 620 dolari per o mie metri cubi. Acest lucru rezulta din datele prezentate de bursa, relateaza Noi.md. La momentul deschiderii bursei, prețul futures a fost de 598 dolari SUA, pe parcursul zilei acesta a…

- Numarul infractiunilor bazate pe ura din Statele Unite a crescut anul trecut la cel mai inalt nivel din mai mult de un deceniu, determinat de o crestere a agresiunilor care vizeaza victimele afro-americani si victimele de origine asiatica, a raportat FBI luni, transmite Reuters, informeaza News.ro.…

- Rata anuala a inflatiei in zona euro a urcat luna aceasta la cel mai ridicat nivel din ultimii zece ani, iar analistii se asteapta ca tendinta sa continue – o mare durere de cap pentru Banca Centrala Europeana(BCE) si pentru investitori. Potrivit estimarilor Oficiului European de Statistica (Eurostat),…