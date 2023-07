Dolarul a scăzut marţi la un minim al ultimelor de două luni faţă de un coş valutar major Fata de yenul japonez, dolarul a scazut la un minim al ultimelor patru saptamani, de 140,17 yeni pe unitate. I Moneda americana a scazut, de asemenea, la cel mai redus nivel din ultimii doi ani si jumatate fata de francul elvetian, dolarul fiind tranzactionat la 0,8799 franci pe unitate, in scadere cu 0,6%. Mai multi oficiali ai Fed au declarat luni ca banca centrala va trebui probabil sa creasca in continuare ratele dobanzilor pentru a reduce inflatia, dar ca sfarsitul ciclului actual de inasprire a politicii monetare se apropie. Comentariile au djus la declinul dolarului la un minim al ultimelor… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Indicele paneuropean Stoxx 600 a inchis in declin cu 0,5% si aproape toate sectoarele au fost in teritoriu negativ. Actiunile tehnologice au condus pierderile, cu o scadere de1,6%, pe fondul preocuparilor continue cu privire la cresterea globala; in timp ce actiunile miniere au coborat cu 1,5%. Titlurile…

- Apple ar urma sa lanseze un set cu casca de realitate mixta mai tarziu in cursul zilei, care ar fi prima sa mutare importanta intr-o categorie noua de produse de la introducerea Apple Watch in urma cu noua ani. Actiunile celei mai valoroase companii listate din lume au urcat luni cu 1,5%, la 183,70…

- Contractele futures pentru titeiul Brent cu livrarea in august au scazut cu 37 de centi, sau cu 0,5%, la 73,34 dolari pe baril. Cotatia titeiului american West Texas Intermediate (WTI) a scazut cu 54 de centi, sau cu 0,8%, la 68,92 dolari pe baril. Ambele benchmarkuri au scazut cu peste 2 dolari mai…

- Moneda euro a atins astazi un nou maxim istoric fata de leu, BNR afisand un curs valutar de 4,9731 lei/euro. Miercuri, un euro se vindea cu 4.9610 lei, iar joi a ajuns la 4.9731 lei. Aceasta este cea mai mare valoare din istorie pe care euro a atins-o in fata leului, la cursul BNR. Precedentul record…

- Indicele dolarului, care masoara evolutia monedei americane fata de sase valute importante, a scazut cu 0,1%, la 101,21, totusi mai bine decat cel mai redus nivel din ultimul an, de 100,78k, atins luna trecuta. Fed a marit saptamana trecuta dobanda de politica monetara cu 0,25 puncte procentuale, dar…

- Dolarul a evoluat slab, luni, fata de majoritatea monedelor importante, traderii asteptand ca Rezerva Federala (Fed) a Statelor Unite sa recunoasca sfarsitul ciclului de cresteri ale dobanzilor, incercand in acelasi timp sa se protejeze de o posibila recesiune americana. Lira sterlina a atins in schimb…

- Depozitele, calculate pe o baza neajustata in functie de sezon, au scazut in saptamana incheiata pe 26 aprilie la aproximativ 17.100 miliarde de dolari, fiind mai mici cu aproximativ 120 de miliarde de dolari fata de saptamana anterioara. Acesta este cel mai redus nivel atins din iunie 2021, depozitele…

- Preturile petrolului au scazut cu 4% miercuri, continuand pierderile accentuate din sesiunea anterioara, dupa decizia Rezervei Federale de a mari dobanda de politica monetara cu un sfert de punct procentual, deoarece investitorii sunt ingrijorati de sanatatea economiei SUA, transmite Reuters.Contractele…