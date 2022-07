Stiri pe aceeasi tema

- Lewis Hamilton a fost vazut la o petrecere de dupa Saturday Night Live din New York discutand cu Selena Gomez și Cara Delvingne. Actrița Gomez, in varsta de 29 de ani, a fostgazda SNL și s-a imprietenit cu starul F1 in culise dupa spectacol, scrie The Sun. Modelul devenit actrița, Cara Develigne ar fi fost și ea prezenta…

- Atacantul lui Liverpool, Mohamed Salah, și mijlocașul lui Manchester City, Kevin De Bruyne, au fost nominalizați pentru premiul de Jucatorul sezonului in Premier League, scrie Reuters. Salah este cel mai bun marcator al campionatului, cu 22 de goluri și 13 pase de gol. De Bruyne este al patrulea pe lista marcatorilor, cu 15 goluri, iar internaționalul belgian are șaptepase de gol.…

- Antrenorul lui Liverpool, Jurgen Klopp, sosește acum la antrenamente intr-un Bentley de 150.000 de lire sterline, noteaza The Sun. Germanul, in varsta de 54 de ani, avea pana de curand un Opel Insignia in valoare de 25.000 de lire sterline. Ambasadorul marcii Opel, Klopp, in mod evident, a acordat o șansa lui…

- Capitanul unui zbor al companiei turcești AnadoluJet a intrerupt decolarea pe principalul aeroport din Israel dupa ce pasagerii au primit pe telefoane imagini cu prabușireaavionului, scrie BBC. Autoritatea aviatica israeliana a declarat ca aeronava rula peaeroportul Ben Gurion cand s-a produs incidentul.…

- Proteste masive impotriva guvernului președintelui Gotabaya Rajapaksa. Strazile capitalei Sri Lanka , Colombo, s-au umplut de protestatari. Sri Lankezii, care au campat in fața Secretariatului prezidențial timp de aproape o saptamana, il considera pe Rajapaksa responsabil pentru starea economiei. Demonstrațiile…

- Strazi goale in Shanghai. Cațiva curieri care trec in viteza prin intersecții pe bicicletele lor electrice și personal care incarca camioane cu cutii cu produse de prima necesitate, cum ar fi hartia igienica, sunt scenele actuale de weekend din orașul Shanghai, dupa mai bine de 2 saptamani de izolare.…

- Un grup de muzicieni locali au format o orchestra de strada pentru a ridica moralul localnicilor din Ucraina, țara devastata de razboi. Ei au distrat localnicii cu mai multe piese cunoscute, inclusiv muzica din filmele lui James Bond, precum și muzica calsica din Ucraina. Unii dintre muzicieni sunt…

- Ministerul rus al Apararii a declarat ca a preluat controlul complet asupra uzinei de oțel și fier Ilici din Mariupol. Informația nu a putut fi confirmata. Daca Moscova va captura Mariupol, acesta ar fi primul mare oraș care va cadea. Imagini filmate vineri de Reuters din apropierea zonei au aratat…