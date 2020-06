Stiri pe aceeasi tema

- O femeie din Iasi a fost condamnata la 11 ani de inchisoare cu executare dupa ce a fost gasita vinovata de omor comis asupra unui membru al familiei. Roxana Srainer a fost judecata de Tribunalul Iasi si, in timpul procesului, a recunoscut faptele. Ea a fost arestata la mai bine de o luna de la [...]

- Miscarea 5 Stele (M5S, antisistem) ar fi primit in 2010 o finantare oculta din partea regimului venezuelean al lui Hugo Chavez, ceea ce ar putea fragiliza coalitia aflata la putere in Italia, potrivit cotidianului spaniol ABC, citat de AFP. Citand un document clasificat al serviciilor…

- Pe 28 mai, graviduța actrița și cantareața impreuna cu iubitul ei model au avut parte de o dubla sarbatoare. Lili Sandu și Silviu Tolu au implinit un an de la logodna din Turcia iar femeia a implinit frumoasa varsta de 41 de ani. Cei doi iubiți s-au reantalinit dupa multa vreme și au avut parte,...…

- Doinița Oancea, actrița din Sacrificiul, a fost invitata in cadrul emisiunii Showbiz Report, unde a vorbit despre iubitul ei actual și momentul in care mama ei a fost la un pas de a accepta ca ea sa se casatoreasca, in timpul liceului.In prezent, Doinița Oancea traiește o frumoasa poveste de dragsote…

- Doinița Oancea are un mare motiv de bucurie! Astazi, iubitul sau iși aniverseaza ziua de naștere. Pentru a celebra acest eveniment, celebra actrița le-a impartașit fanilor mai multe fotografii emoționante cu cei doi și i-a facut acestuia o declarație de dragoste.

- Unul dintre cele mai frumoase momente din sezonul 3 „Asia Express” a fost, cu siguranța, cererea in casatorie a lui Speak. Cantarețul s-a folosit de decorul inedit oferit de competiție și i-a pus marea intrebare Ștefaniei, cea cu care a imparțit și bune și rele in ultimii ani.

- De cand se sta acasa in izolare din cauza coronavirusului tot mai multe vedete s-au apucat de diverse provocari sau intra pe tot feleul de aplicații care te fac sa mai zambești. Și Gina Pistol a descoperit o aplicație speciala pe rețelele de socializare pe care a folosit-o și ea reușind sa iși sperie…

- Inelul de logodna primit de Stefania de la Speak Saptamana trecuta, telespectatorii Asia Express au avut parte de o editie cu totul speciala a emisiunii de pe Antena 1. Momentul in care Speak s-a asezat in genunchi si a cerut-o de sotie pe iubita lui Stefania, a fost unul incarcat de emotie. Speak si…