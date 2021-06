Doina Levintza va fi omagiată cu Premiul pentru Întreaga Activitate Pictor scenograf și designer vestimentar de renume, Doina Levintza va fi omagiata cu Premiul pentru Intreaga Activitate, oferit de Primaria Municipiului București prin Centrul Cultural Expo Arte, in cadrul celei de-a 15-a ediții a Galei Premiilor Gopo. Evenimentul va avea loc marți, 29 iunie, și va fi transmis in direct pe VOYO , incepand cu ora 19.30, precum și pe platforma TIFF Unlimited și site-ul premiilegopo.ro .Doina Levintza și-a inceput cariera la Buftea, ca asistenta de decoruri dupa absolvirea Institutului de Arhitectura. Dupa care a urmat colaborarea cu Televiziunea Romana, unde… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pictor scenograf și designer vestimentar de renume, Doina Levintza va fi omagiata cu Premiul pentru Intreaga Activitate, oferit de Primaria Municipiului București prin Centrul Cultural Expo Arte, in cadrul celei de-a 15-a ediții a Galei Premiilor Gopo. Evenimentul va avea loc marți, 29 iunie, și va…

- Președintele Camerei Deputaților și al Partidului Național Liberal susține ca numirea noilor șefi ai TVR și radioului public a fost facuta conform unei cutume. Decizia a fost declarata neconstituționala de Curtea Constituționala a Romaniei. Judecatorii Curții Constituționale au decis, joi, cu unanimitate…

- Mesajul a fost transmis dupa ce Curtea Constituționala a admis sesizarea depusa de social-democrați privind neconstituționalitatea numirilor șefilor interimari de la Televiziunea Romana și Radioul Public.”Petrecerea s-a terminat! Plecați acasa! Cu tot cu experții voștri in vrajitorie! CCR - in unanimitate,…

- Cineastul american Tim Burton va filma in mai multe zone din Romania serialul „The Addams Family” (Familia Addams), o productie MGM Television si Netflix. In octombrie 2020, a fost anuntat ca Burton, nominalizat la Oscar pentru „Corpse Bride” si „Frankenweenie”, pregateste un serial live-action „Familia…

- Institutul Marius Nasta din Capitala anunta ca de luni are disponibile 13 paturi pentru recuperarea respiratorie a pacienților care au suferit de coronavirus. Pavilionul destinat pacienților Covid al unitatii sanitare a fost reorganizat. Se pare ca numarul pacientilor internați la acest spital este…

- Ministerul Apararii transmite ca spitalul militar ROL 2 care funcționeaza in incinta Institutului „Ana Aslan” a inregistrat 82 de decese pe care le-a raportat atat in plaforma Coronaforms, cat și in platforma Alerte MS, dupa ce fostul ministru al Sanatații Vlad Voiculescu a declarat luni ca sunt sute…

- Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19 a anuntat ca, in cursul zile de astazi, vor ajunge in tara 134.400 doze de vaccin Moderna. Potrivit unui comunicat de presa al CNCAV, transportul este asigurat de firma producatoare, iar dozele de vaccin vor fi aduse…