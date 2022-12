Doina Ioana Monda, președintele Asociației PRO Familia Bistrița-Nasaud și cunoscuta ca o persoana care inregistreaza produse locale in Registrul Național de Produse Tradiționale a primit cea mai inalta distincție „Lions International”. Femeia, ajunsa la o varsta respectabila și cu vechime in Asociația Lions Bistrița, a primit cea mai inalta distincție a asociației de la nivel internațional, respectiv Melvin Jones Fellow. Distincția vine in urma luptei doamnei Doina Ioana Monda timp de 27 de ani impotriva violenței in familie și a traficului de persoane. Datorita dansei, spun cei de la clubul Lions,…