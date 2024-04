Concert extraordinar de jazz in duminica de Florii, la Palatul Culturii din Bistrița, de la ora ora 19! Melomanii din Bistrița vor avea ocazia sa-i asculte pe Nat Osborn & Mike Parker din New York – un duo care canta impreuna de peste 15 ani. De cand s-au intalnit in cadrul programului universitar de jazz, Nat Osborn și Mike Parker si-au croit drumul de la a canta pe strazile din Budapesta, la concerte in cluburi renumite din New York. Nu le-au lipsit nici concertele de jazz si festivalurile din intreaga Europa, in unele fiind capete de afiș. Deși cel mai adesea sunt vazuți cantand impreuna ca…