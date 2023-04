Seful Agentiei pentru Protectia Mediului (APM) Mures, Danut Stefanescu, a declarat, marti, ca in ultimele zile s-au semnalat numeroase incidente legate de ursi, intre acestea regasindu-se cel in care un om a fost atacat si ranit, in zona Sovata, si trei accidente, unul de tren, iar doua pe Autostrada Transilvania. “A fost atacul de la [...] Articolul Doi urși au fost uciși in accidente rutiere pe Autostrada Transilvania, in ultimele zile apare prima data in TurdaNews .