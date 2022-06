Stiri pe aceeasi tema

- Daca aruncam un ochi peste recensamintele populației și locuințelor facute intre anii 1948 și 2011 referitoare la județul Maramureș observam niște lucruri. In 1948 județul Maramureș avea o populație de 321.287 locuitori, iar in 2011 a ajuns la 478659 oameni. La municipii și orașe am plecat de la 43.256…

- Și in acest sfarsit de saptamana, jandarmii din cadrul posturilor montane de la Borșa, Cavnic, Șuior, Valea Vaserului și Țibleș sunt prezenți in zona stațiunilor montane și pe traseele turistice adiacente. Activitatea jandarmilor consta in informarea turistilor cu privire la principalele aspecte de…

- Salvatorii montani ai SPJ Salvamont Maramures au lucrat intens in ultimele saptamani la traseele turistice din jurul orasului Baia Mare si zona Gutai. Trasee curatate si (remarcate), practicabile in conditii bune: Trasee județul Maramures: *Banda roșie* – Han – Poiana Boului – Creasta Cocoșului – Trei…

- Persoanele care au incasat de la stat, in cursul anului 2021, indemnizații de pandemie de la stat trebuie sa le declare și sa achite taxele aferente pana la 25 mai, informeaza avocatnet.ro. Trei tipuri de astfel de ajutoare au putut fi incasate de persoanele fizice in cursul anului trecut. Primul l-a…

- Șoferii care au avut azi drum prin Cavnic au avut emoții din cauza zapezii de pe carosabil. Drumarii erau și ei prezenți, au aruncat cu material antiderapant, dar au dat și cu lama pe drum. Șoferii care se știau ca au cauciucuri de vara au tras pe dreapta in așteptarea drumarilor, nefiind dispuși sa…

- Pe partiile din Maramures "se schiaza in conditii foarte bune" Foto. Arhiva. Numerosi pasionati ai sporturilor de iarna au iesit înca de la orele diminetii pe pârtiile din Maramures unde se schiaza în foarte bune conditii, ca în plina iarna. Stratul de zapada…

- Sambata, 26 martie, incepand cu ora 17:00, la Sala Sporturilor „Lascar Pana” din Baia Mare, se va desfasura meciul de handbal feminin din cadrul Europa League, CS Minaur Baia Mare – Sola HK (Norvegia), iar jandarmii maramureșeni vor asigura masurile de ordine publica fiind prezenti in zona imediata…