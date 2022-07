Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 33 de ani a murit, sambata seara, dupa ce a fost lovit de un fulger pe raza orasului statiune Sangeorz-Bai, iar un altul, de 37 de ani, a fost transportat la spital, potrivit informatiilor transmise de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Bistrita-Nasaud.

