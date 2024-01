Judecatorii de la Tribunalul Dolj au condamnat la trei ani si patru luni, respectiv trei ani si sase luni de inchisoare, doi barbati de 30 si 38 de ani, acuzati de trafic de droguri de mare risc. In rechizitoriul intocmit, anchetatorii au explicat ca unul dintre inculpati a vandut cinci grame de cocaina cu 2.500 de lei unui investigator sub acoperire. Alte 30 de grame de cocaina le-a vandut celuilalt inculpat din dosar, cu 7.000 de lei. Oamenii legii au explicat ca cei doi inculpati au fost ridicati in octombrie 2022, in urma unor perchezitii facute in Bailesti si in comuna Afumati.„In cauza s-a…