Stiri pe aceeasi tema

- Duminica neagra pe sosele din Timis. Doi tineri nu au mai ajuns acasa, dupa un eveniment rutier nefericit, iar un al treilea se afla intre viata si moarte. Un tanar in varsta de 20 de ani, a condus un autoturism dinspre localitatea Sarbova inspre Bacova, iar la un moment dat a pierdut controlul asupra…

- Cinci persoane au fost ranite intr-un accident produs joi seara in localitatea Gataia, județul Timiș. O femeie aflata la volan a lovit un baiat de 13 ani, apoi a pierdut controlul direcției și a ajuns pe trotuar.

- Patru tineri artisti au murit duminica noapte, dupa ce mașina in care se aflau a intrat cu viteza intr-un stalp de pe marginea DN17, la Dorna Candrenilor. O a cincea persoana se afla in stare grava, la spital. Cei cinci erau membri ai Ansamblului „Florile Bucovinei” din Radauți și se intorceau de…

- Doi tineri au murit sambata dimineața dupa ce un șofer a intrat in plin intr-un grup de pietoni la ieșire din localitatea 2 Mai in județul Constanța. Soferul a fugit, fiind gasit in Vama Veche. El a fost depistat pozitiv la cocaina, amfetamina si metamfetamina. In jurul orei 5 și 20 de minute, a fost…

- Doua persoane au murit și altele au fost ranite, sambata dimineața, dupa ce o mașina a intrat intr-un grup de tineri care se deplasa pe partea carosabila, in stațiunea 2 Mai, din județul Constanța. Accidentul a avut loc in jurul orei 5:00, pe DN39 E87, Mangalia – Vama Veche, la iesirea din localitatea…

- Trei copii, de 14, 11 și opt ani, au fost raniți, joi, intr-un accident rutier produs in Valcea. Șoferul, un barbat de 43 de ani, ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare și a intrat intr-un cap de pod.