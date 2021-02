Stiri pe aceeasi tema

- Doi tineri care au fost intoxicati cu monoxid de carbon la Ploiesti au fost salvati dupa circa 40 de minute de resuscitare, fiind ulterior transportati la spital, au informat, luni, autoritatile, potrivit Agerpres.

- Coșarii atrag atenția asupra a trei mari probleme ce țin de evacuarea gazelor de ardere, respectiv coșurile vechi din caramida nereabilitate, ferestrele termopan etanșe și generatoarele de caldura uzate fizic și moral: Președintele Asociației Hornarilor, Constructorilor de Coșuri de Fum și Șeminee,…

- Trei copii, de doar 7 luni, un an si doi ani, au ajuns in stare grava la spital, dupa ce s-au intoxicat cu monoxid de carbon. Incidentul a avut loc in 4 ianuarie, in satul Varzaresti, raionul Nisporeni.

- ■ patru persoane au suferit intoxicatii cu monoxid de carbon ■ 17 pacienti au fost evacuati ■ incendiul a fost provocat de fumatul in loc nepermis ■ Patru persoane intoxicate cu monoxid de carbon si 17 pacienti transferati reprezinta bilantul unui incendiu izbucnit in noaptea de vineri spre sambata,…

- Departamentul dispecerizare al IMSP CNAMUP a recepționat un apel pentru acordarea asistenței medicale de urgența cu motivul – intoxicație acuta cu monoxid de carbon a unei familii cu mulți copii din municipiul Balți, in aceasta dimineața, la ora 08:20.

- Doua persoane au decedat si alte doua au ajuns la Spitalul Orasenesc Rovinari in urma unei intoxicatii cu monoxid de carbon. Tragedia s-a intamplat ieri de dimineata intr-un bloc din Rovinari. Mai multi locatari au sesizat miros de gaze pe scar...