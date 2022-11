Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii de imigrari din cadrul Direcției pentru Imigrari a Municipiului București au introdus ieri in Centrul de Cazare pentru Strainii Luați in Custodie Publica Otopeni un barbat din Nepal transferat din Polonia in baza Regulamentului Dublin. La ieșirea din țara, pe numele acestuia va fi instituita…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctelor de Trecere a Frontierei Varșand și Nadlac II au depistat 46 de cetateni din Siria, Nepal, Sri Lanka și Bangladesh care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi in doua automarfare incarcate cu detergenți și bare metalice.

- Trei cetațeni din Republica Moldova au fost depistați, ieri, in situații ilegale, in județul Buzau. Pe numele acestora au fost emise decizii de returnare cu indepartare sub escorta, iar la ieșirea din țara a fost instituita masura interzicerii intrarii in Romania pentru o perioada de 6 luni. La data…

- Patru cetațeni straini din Etiopia, India și Bangladesh, banuiți de tentativa, respectiv trecere frauduloasa a frontierei de stat, au fost preluați zilele trecute de polițiștii de imigrari din Satu Mare, de la Sectorul Poliției de Frontiera Petea, pentru continuarea verificarilor și luarea masurilor…

- Astazi, 4 septembrie a.c., politistii Biroului de Analiza si Prevenire a Criminalitatii au desfasurat activitati preventive in statiunea Mamaia.In cadrul acestor activitati au fost vizati atat administratorii unitatilor de cazare din statiunea Mamaia, cat si angajatii acestora.Politistii le au explicat…

- Trei tineri au fost retinuti, aseara, pentru 24 de ore, de polițiștii Secției nr.4 Craiova, banuiți de comiterea infracțiunilor de tentativa la talharie calificata și talharie calificata Ieri dimineata, la ora 5.40, polițiștii au fost sesizați de o tanara de 21 de ani, operator intr-o sala de jocuri…

- Politistii de frontiera aradeni din cadrul Punctelor de Trecere a Frontierei Nadlac I și Nadlac II au depistat 22 de cetateni din Sri Lanka, Bangladesh și Afganistan care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi in trei mijloace de transport.