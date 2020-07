Stiri pe aceeasi tema

- Doi tineri din Sibiu au pus pe picioare, in premiera in Romania, o afacere inedita in agricultura: peleți de ingrașamant eco din lana de oaie. Marius Laabs și Lioara Vasilescu au pariat pe agricultura din Romania, iar la inceputul acestui an au inființat Naked Sheep SRL, firma care produce ingrasamant…

- ​Doi tineri din Sibiu au pus pe picioare, în premiera în România, o afacere inedita în agricultura: peleți de îngrașamânt eco din lâna de oaie. Lâna se recolteaza de la oi fara a le face vreun rau acestora, fiind crescute cu mare grija în munții…

- Un studiu publicat ieri de asociația „Cooperativa Țara Mea” arata ca importul de legume crește inclusiv in lunile iulie-august, cand Romania abunda de produse autohtone. In topul importurilor din aceasta...

- Se reia circulația rutiera pe Transfagarașan foto: Razvan Stancu De astazi, se reia circulația rutiera pe Transfagarașan. Soferii pot urca pe tronsonul de mare altitudine, situat între Piscul Negru, județul Argeș, și Cascada Bâlea, din județul Sibiu, pâna la 1 noiembrie. …

- Un donator privat din Taiwan a oferit UDMR un milion de masti chirurgicale de unica folosinta, destinate protectiei impotriva noului coronavirus – a comunicat Uniunea joi, potrivitrador.ro.Donatia a ajuns in Romania prin intermediul Guvernului ungar. UDMR a anuntat ca ajutorul va fi distribuit…

- Conform informatiilor transmise de Meteo Plus, zapada a ajuns in data de 5 mai 2020 la 115 cm, facand deplasarea localnicilor foarte grea. Soseaua Transfagarașan se afla pe Drumul National 7C (152 km) ce leaga Transilvania de Muntenia, traversand cel mai inalt lant muntos din Romania, Muntii…

- Un film despre Transalpina, cunoscuta și drept Drumul Regelui a fost prezentat, aseara. Astra Film a venit in intampinarea publicului de acasa, trecand din sala de cinema in spațiul online, difuzand filme de nonficțiune premiate din intreaga lume. Regizorul Dumitru Budrala este cel care a…

- Ministrul Agriculturii, Adrian Oros, sustine ca Romania are suficiente stocuri de cereale si alimente pana la noua recolta, daca se merge pe "rezonabilitatea si veridicitatea" cifrelor furnizate de agentii economici, existand chiar excedente considerabile la lapte, produse lactate, carne de pui,…