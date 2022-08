Stiri pe aceeasi tema

- Miercuri, 3 august, in urma activitatilor informativ-operative efectuate de catre polițiștii Secției 1 Poliție Rurala Groși au fost identificați doi tineri din Coltau, care ar fi comis o fapta de talharie calificata. In fapt, in data de 30 iulie, la ora 22.00, polițiștii au fost sesizați de catre un…

- Polițiștii au reținut pentru 24 de ore trei tineri din Florești pentru furt de pe șantere. La data de 28 iulie a.c., polițiștii din cadrul Secției 6 Poliție Rurala Florești au reținut pentru 24 de ore, doi tineri in varsta de 16 ani și un altul de 18 ani, din comuna Florești, cercetați sub aspectul…

- La data de 14 iulie a.c., politistii Sectiei 2 Politie Rurala Prundu Bargaului, impreuna cu luptatori de la Actiuni Speciale au descins la o adresa din Bistrita, unde au efectuat o perchezitie domiciliara si au pus in aplicare 4 mandate de aducere. Activitatile au fost desfasurate in cadrul unui dosar…

- Marti, 12 iulie, polițiștii Postului de Poliție Satulung, in urma activitaților informativ-operative desfașurate, au reușit identificarea a doua persoane banuite de comiterea unui furt, produs la data de 07 iulie 2022 in satul Pribilești. In fapt, la data de 08 iulie a.c., la ora 18.34, polițiștii din…

- Polițiștii mureșeni au reținut 2 persoane banuite de comiterea mai multor infracțiuni legate de folosirea armelor și munițiilor. Potrivit unui comunicat al IPJ Mureș, polițiștii din cadrul Secției 14 Poliție Rurala Ghindari au fost sesizați prin SNUAU 112 de catre o femeie, in varsta de 40 de ani, cu…

- Politistii doljeni au intocmit dosare penale pe numele a doi tineri, dintre care unul minor, pentru conducere fara permis. Potrivit oamenilor legii, cei doi au refuzat sa opreasca la semnalele politistilor, care au fost nevoiti sa-i urmareasca in trafic. Reprezentantii IPJ Dolj au precizat ca primul…