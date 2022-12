Stiri pe aceeasi tema

- Un individ, care a talharit o batrana de 84 de ani ziua la amiaza mare, pe o strada din Dej, a fost dat pe mana politiei de doi tineri in varsta de 25 de ani. Incidentul a avut loc in acest weekend pe o strada din Dej, acolo unde o pensionara de 84 de ani s-a trezit bruscata de un individ care voia…

- Doi tineri de 18 și 19 ani din capitala, sunt cercetați penal, dupa ce ar fi jefuit in strada o femeie de 30 de ani. Victima in timp ce se deplasa pe o strada din Chișinau, in mod deschis i-a fost sustras portmoneul in care se aflau 700 de lei, acte și un card bancar.

- Un tanar in varsta de 22 de ai a fost arestat preventiv dupa ce a talharit o femeie de 74 de ani, in plina zi, pe o strada din municipiul Barlad. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am…

- VIDEO| SCANDAL in plina strada la Alba Iulia: Șapte persoane, sancționate de oamenii legii SCANDAL in plina strada la Alba Iulia: Șapte persoane, sancționate de oamenii legii Un scandal a izbucnit in seara zilei de duminica, 16 octombrie, pe Bulevardul Transilvaniei din Alba Iulia. Mai multe persoane…

- Un barbat (51 ani) din județul Bacau a fost lovit și talharit in plina strada, in timp ce vorbea cu soția sa la telefon, aflata la munca in Italia. Barbatul se indrepta catre casa, seara, dupa ce se intunecase, cand, brusc, a fost atacat din spate. Omul s-a prabusit, dupa prima lovitura, dar a apucat…

- Trei tineri din cluj-Napoca, cu varste cuprinse intre 16 și 26 de ani, sunt cercetați pentru furt calificat, furt in scop de folosința și conducerea unui vehicul fara permis de conducere.In 21 septembrie, in jurul orei 22:10, cei trei ar fi sustras un autoturism parcat pe o strada din municipiul Cluj-Napoca,…

- In fapt, la data de 4 septembrie, la ora 21.15, polițiștii baimareni au fost sesizați de catre un barbat de 47 de ani din Botoșani, cu privire la faptul ca, in timp ce se deplasa pe strada Garii din municipiu, a fost agresat de catre o persoana necunoscuta, iar cand a cazut la pamant din […]

- Doi adolescenti in varsta de 16, respectiv 17 ani au fost arestati preventiv, fiind acuzati ca au lovit un tanar de 23 de ani si au talharit un altul de 22 de ani, in zona unui club din municipiul Vaslui. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…