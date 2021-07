Doi tineri cu un troller plin cu droguri au fost reținuți de polițiști Doi tineri care aveau intr-un troller 2,5 kilograme de cannabis, 100 de grame de ciuperci halucinogene și 11 comprimate ecstasy au fost prinși de polițiști și reținuți. Potrivit Polițiie Romane, cei doi tineri, de 25 de ani, au fost depistați in Maramureș sambata seara, in localitatea Berchezoaia, din județul Maramureș. Cei doi, un barbat și o femeie, de 25 de ani, din Cluj-Napoca și Mureș, ar fi avut asupra lor o geanta tip troller, in care se aflau mai multe calupuri de substanța vegetala, ciuperci și comprimate, susceptibile a fi droguri. Au fost ridicate pentru cercetari 2,5 kilograme de cannabis,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

