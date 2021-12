Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat in varsta de 33 de ani din Olt, care era carantinat la domiciliu dupa ce s-a intors dintr-o țara cu risc epidemiologic, a fost prins de polițiști la o pensiune din Arad. Individul a fost dat de gol de o femeie care practice prostituție și pe care barbatul nu a mai platit-o, dupa ce aceasta…

- Agresorul care a injunghiat un barbat și a tras cu arma spre el, in Arad, a fost prins, in noaptea de vineri spre sambata, intr-o mașina care se deplasa spre centura orașului Lugoj, județul Timiș.

- Un suspect care a tras focuri de arma pe o strada din municipiul Arad in urma unui conflict cu un alt barbat este dat in urmarire de catre politisti.Agresorul l a ranit pe barbatul in varsta de 29 de ani cu un obiect ascutit."In urma investigatiilor a reiesit ca un barbat de 26 de ani l ar fi impuns…

- Clipe șocante in Arad! Un barbat in varsta de 29 de ani a fost taiat cu un cuțit, vineri seara, pe Aleea Borsec, in urma unui conflict cu un alt tanar. Agresorul a fost identificat de polițiști, insa nu a fost prins.

- Un tanar in varsta de 21 de ani și o fata de 18 ani au ajuns in arestul Poliției dupa ce i-au furat telefonul mobil unui trecator sub amenințarea cuțitului. Polițiștii Biroului Investigații Criminale din cadrul Poliției Municipiului Timișoara i-au reținut ieri, la scurt timp dupa ce au comis talharia.…

- Acuzații multiple pentru un barbat in varsta de 44 de ani. El a fost saltat de poliție dupa ce a furat efectiv o ferma de bitcoin pe care alimentat-o ulterior cu energie electrica furata din rețea. In acest caz, polițiștii au desfașurat doua percheziții, in Timiș și Arad.

- Polițiștii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Petea, judetul Satu Mare, au oprit pentru control, la intrarea in țara, un autoturism in care au depistat un cetațean roman cautat de autoritatile romane, pe numele lui fiind emis un mandat de executare a unei pedepse privative de…

- Un barbat urmarit international, cautat de catre autoritatile din Turcia, pentru crima cu premeditare a fost depistat de politistii de imigrari pe raza judetului Constanta.In aceasta dimineata, 08 septembrie a.c., politistii Serviciului pentru Imigrari al judetului Constanta, coordonati de catre Directia…