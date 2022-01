Doi tineri au fost reținuți de polițiștii din Zlatna, după ce au spart un magazin din Almașu Mare. Un al treilea este căutat Doi tineri au fost reținuți de polițiștii din Zlatna, dupa ce au spart un magazin din Almașu Mare. Un al treilea este cautat Doi tineri din județul Hunedoara au fost reținuți de polițiștii din Zlatna, pentru furt. Cei doi sunt acuzați ca au patruns, prin efracție, intr-un magazin din Almașu Mare și ar fi sustras bunuri in valoare de 4.500 de lei. La data de 15 ianuarie 2022, polițiștii din Zlatna au identificat și reținut doi tineri, de […] Citește Doi tineri au fost reținuți de polițiștii din Zlatna, dupa ce au spart un magazin din Almașu Mare. Un al treilea este cautat in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- La data de 15 ianuarie 2022, polițiștii din Zlatna au identificat și reținut doi tineri, de 16 și 19 ani, din Oraștie, județul Hunedoara, care sunt cercetați sub aspectul savarșirii infracțiunii de furt calificat. In sarcina acestora s-a reținut faptul ca, in seara zilei de 14 ianuarie 2022, impreuna…

