Stiri pe aceeasi tema

- Ce incape intr-un garaj al unei femei din Timiș: 13 indieni, doi afgani și un pakistanez, descoperiți de polițiștii de frontiera Ce incape intr-un garaj al unei femei din Timiș: 13 indieni, doi afgani și un pakistanez, descoperiți de polițiștii de frontiera In cursul weekend-ului, polițiștii de frontiera…

- Procurorii și polițiștii de la DNA Timișoara a prins astazi in flagrant trei angajați APIA care au cerut șpaga unui fermier. Investigația a pornit in momentul in care agricultorul a reclamat faptul ca echipa de control i-a cerut bani pentru a nu trece in raport o serie de nereguli descoperite și a-i…

- Politistii de frontiera din cadrul I.T.P.F Timisoara, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalului Timis, au destructurat o retea infractionala constituita din cetateni irakieni, specializata in traficul de migranti. ”Incepand din luna septembrie a anului curent,…

- Politistii de frontiera din cadrul I.T.P.F Timisoara, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalului Timis, au destructurat o retea infractionala constituita din cetateni irakieni, specializata in traficul de migranti. „Incepand din luna septembrie…

- Un vameș roman iși agita bastonul din dotare in timp ce zeci de refugiați, care reușisera sa treaca granița, o iau la fuga spre Serbia. Așa incepe o filmare, surprinsa de o camera de vanatoare, prin care jurnaliști internaționali, coordonați de Lighthouse Reports , dovedesc existența expulzarilor la…

- Cinci tineri au fost arestati preventiv pentru trafic de droguri, ei fiind acuzati de procurorii DIICOT Tulcea ca au vandut cannabis catre diversi consumatori. Doi dintre ei au fost prinsi in flagrant cand vindeau cannabis la o gala de MMA/kickboxing, la Constanta. In urma perchezitiilor au fost…

- Polițiștii timișeni au depistat in județul Timiș trei barbați care au comis infracțiuni rutiere. Le-au fost intocmite dosare penale. In 19 septembrie, in jurul orei 00:20, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Sannicolau Mare au oprit pentru control, in comuna Periam, un autoturism condus de un tanar…

- Noua migranti au fost prinsi de politistii de frontiera cand incercau sa treaca ilegal granita in Ungaria prin judetele Arad si Bihor, mergand pe jos pe camp sau fiind ascunsi intr-un TIR, potrivit Agerpres. Potrivit unui comunicat de presa transmis, luni, de Politia de Frontiera, migrantii…