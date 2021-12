Stiri pe aceeasi tema

- In aceste momente se fac cercetari in cazul crimei oribile ce a avut loc noaptea trecuta in Iași. Ce au descoperit criminaliștii in vila unde doi studenți, o romanca și iubitul ei marocan, au fost gasiți fara viața și incendiați.

