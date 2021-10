Stiri pe aceeasi tema

- Departamentul de Justiție din SUA a ajuns la un acord care ii va permite directorului financiar al Huawei Technologies, Meng Wanzhou, sa se intoarca in China in schimbul recunoașterii unor abateri intr-un caz de incalcare a sancțiunilor. Meng, care a fost reținuta in Canada din 2018, a acceptat un acord…

- Profesorii si ceilalti angajati ai scolilor publice din New York City vor fi obligati sa se vaccineze impotriva Covid-19, a declarat luni primarul Bill de Blasio, in cadrul eforturilor de a determina populatia sa se vaccineze si sa reduca raspandirea variantei Delta a coronavirului, care este mai…

- Turcia a criticat marti programul american ce ofera afganilor care risca sa fie tinte ale violentei talibanilor, din cauza afilierii lor cu SUA, posibilitatea de a se reinstala in SUA, sustinand ca masura ar putea provoca o "criza migrationala majora" in regiune, transmite Reuters preluat de agerpres.…

- Americanii și turiștii ar putea fi OBLIGAȚI sa poarte maști de protecție, in spații inchise, indiferent daca sunt vaccinați sau nevaccinați Americanii și turiștii ar putea fi OBLIGAȚI sa poarte maști de protecție, in spații inchise, indiferent daca sunt vaccinați sau nevaccinați Casa Alba cere agentiilor…

- Patru cetațeni chinezi au fost puși sub acuzare in Statele Unite pentru atacuri cibernetice impotriva a zeci de companii, universitați și agenții guvernamentale din SUA și strainatate, a anunțat luni Departamentul american de Justiție, potrivit Reuters. Intr-o acțiune comuna de amploare, Statele Unite,…

- Judecatorul Curții Constituționale, Daniel Morar, susține ca decizia de eliminare a servciilor secrete din cercetarea penala a fost una foarte importanta și benefica pentru democrația din Romania. Morar se arata contrariat de acei oameni din sistemul de justiție care regreta eliminarea serviciilor…

- Justitia americana a anuntat marti ca a pus sub acuzare patru "agenti ai serviciului iranian de informatii" pentru ca au planificat rapirea unei jurnaliste de origine iraniana din Statele Unite, militanta anti-voal Masih Alinejad parand sa confirme ca ea era tinta, noteaza AFP. Sursa foto: Masih…