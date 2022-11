Stiri pe aceeasi tema

- Accident de circulație, luni, in Calacea, județul Timiș. Doua persoane au ajuns la spital dupa ce un șofer a pierdut controlul volanului și a intrat cu mașina intr-un stalp. Barbatul, in varsta de 34 de ani, era sub influența drogurilor și nu avea nici permis de conducere, iar mașina este neinmatriculata,…

- Mai multe infractiuni dintr-o singura lovitura. E fapta de „vitejie” a unui „sofer” drogat. Un barbat, in varsta de 34 de ani, a condus un autoturism pe DJ 693 dinspre Orțișoara catre Barateaz, iar in localitatea Calacea, intr-o curba periculoasa la dreapta, a pierdut controlul direcției de mers și…

- Un șofer a fost lovit mortal de un TIR dupa ce s-a dat jos din masina pe banda de urgenta. Accidentul a avut loc pe autostrada A1 Deva-Nadlac, la kilometrul 507, pe sensul catre Nadlac, in zona localitații Orțisoara, județul Timiș.

- Un barbat, in varsta de 29 de ani, a condus un autoturism pe DC 131, dinspre localitatea Salbagel inspre localitatea Gavojdia, din județul Timiș, iar intr-o curba ușoara la stanga a pierdut controlul asupra direcției de deplasare și s-a rasturnat in afara parții carosabile. In urma impactului a rezultat,…

- Un membru din clanul Camataru din București a fost prins de catre oamenii legii conducand drogat și fara permis o mașina neinmatriculata. Acesta se pare ca a fugit de la locul accidentului dupa ce a intrat cu autovehiculul in stalp. Accidentul a avut loc la primele ore ale dimineții, chiar in Capitala,…

- Un grav accident a avut loc duminica dimineața, pe DN 6, in Remetea Mare, la cațiva kilometri de Timișoara, dupa ce un șofer de 23 de ani a scapat mașina de sub control și a intrat intr-un TIR.

- Incidentul s-a petrecut, duminica, pe strada Zavoaie din Bistrița, șoferul in varsta de 16 ani plecand de la locul faptei. S-a intors dupa ce politistii au ajuns in zona, informeaza TimpOnline . Echipajele sosite la locul incidentului au acordat ingrijiri medicale la fața locului pentru trei tineri,…

- Dosar penal pe numele unui barbat de 48 de ani, in Timiș. El este cercetat penal dupa ce a fost prins la volan deși era baut și nu avea permis de conducere. Un altul este și el cercetat penal dupa ce a fost prins ca șofa deși era drogat.