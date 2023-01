Doi poliţişti au plonjat cu maşina în râul îngheţat, când urmăreau un şofer fără permis, la Iaşi Doi politisti din Iasi au fost la un pas sa moara inghetati, cand urmareau un autoturism condus de un tanar fara permis auto. Au plonjat cu masina in raul Bahlui, in noaptea de sambata spre duminica. Agentii de la Rutiera au efectuat initial semnalul regulamentar de oprire conducatorului unei masini, care si-a continuat deplasarea. Echipajul […] The post Doi politisti au plonjat cu masina in raul inghetat, cand urmareau un sofer fara permis, la Iasi first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

- Cei doi polițiști, din Iași, au pornit in urmarirea masinii, cu semnalele acustice si luminoase in functiune. Ambele autoturisme au parasit drumul si s-au rasturnat in albia raului Bahlui.

