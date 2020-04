Stiri pe aceeasi tema

- La nivelul Spitalului Universitar de Urgenta Bucuresti, din data de 22 martie pana in prezent, au fost identificate pozitiv la testul pentru noul coronavirus COVID 19 35 de cadre medicale si 75 de pacienti, precizeaza luni Grupul de Comunicare de Strategica.In ultimele trei zile au fost confirmate pozitiv…

- O pacienta in varsta de 62 de ani care realiza procedurile de dializa in sectia de nefrologie si dializa a Spitalului ”Sfantul Ioan” din Capitala a fost diagnosticata cu coronavirus, toate cele 72 de cadre medicale care lucrau in aceasta sectie fiind trimise la izolare.

- Potrivit raportarii managerului Spitalului Universitar de Urgența București au fost confirmate pozitiv la testul pentru noul coronavirus (COVID-19) 27 de persoane, din care 17 cadre medicale și 10 pacienți. De la nivelul SUUB s-au prelevat in total aproximativ 500 de probe biologice, iar pentru o parte…

- Sectia de Pneumologie a Spitalului Judetean de Urgenta Deva a fost inchisa pentru dezinfectie de inalt nivel, dupa ce un pacient de acolo a fost confirmat cu coronavirus, iar 14 cadre medicale se afla in izolare la domiciliu, potrivit news.ro.Potrivit unui comunicat de presa, de joi seara,…

- Situație speciala la Spitalul Județean din Suceava. 1.300 de cadre medicale sunt in izolare, iar alte 92 sunt infectate cu noul coronavirus.Din acest motiv, instituția a fost inchisa pentru dezinfectat timp de 48 de ore, dupa care va deveni spital dedicat exclusiv cazurilor de COVID-19. Pentru ca intregul…

- Sectia de Pneumologie din cadrul Spitalului Judetean Suceava a fost inchisa pentru dezinfectare, dupa ce un pacient de 37 de ani, confirmat intre timp cu coronavirus, a fost internat aici. Ceilalti pacienti cu care el a intrat in contact au fost izolati si testati, la fel si cadrele medicale.