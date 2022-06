Stiri pe aceeasi tema

- Serviciile secrete ucrainene au interceptat doi inalți ofițeri ai armatei ruse in timp ce ii criticau, intr-un dialog plin de injuraturi, pe Vladimir Putin și ministrul sau al apararii, Serghei Șoigu, dar și strategia lor in Ucraina, scrie Daily Mail, care preia interceptarea publicata de Radio Svoboda.…

- Starea de sanatate a lui Vladimir Putin este un subiect extrem de dezbatut de toata lumea, inclusiv despre specialiștii in sanatate și analiști, care au transmis cu diferite ocazii ca liderul de la Kremlin ar suferi de boli incurabile, avand in vedere comportamentul liderului rus in cadrul mai multor…

- Pentru prima data in cele trei luni de razboi in Ucraina, Vladimir Putin a vizitat un spital in care sunt tratați militari ruși raniți. A vorbit cu mai mulți dintre ei, iar unii au luat poziția de drepți langa patul de spital. Liderul de la Kremlin a fost insoțit de ministrul Apararii, Serghei Șoigu. In…

- Ministrul rus al Apararii, Serghei Soigu, a declarat, miercuri, ca Armata rusa va considera transporturile NATO care livreaza arme in Ucraina drept ”tinte care urmeaza sa fie distruse”, potrivit agentiei de presa rusa RIA, citata de Reuters. Ministrul rus al Apararii, Serghei Soigu, a mai spus ca soldatii…

- Șeful Statului Major General rus, generalul Valeri Gherasimov, se afla in Iziumul ocupat, in estul Ucrainei, unde supravegheaza ofensiva impotriva ucrainenilor, fapt care ii face pe analiștii militari sa se intrebe daca nu este un semn ca ofensiva rusa este blocata, potrivit Wyborcza Gazeta. Izium este…

- Dupa o dispariție stranie de 13 zile, din coasta lui Vladimir Putin și, in general, de pe scena razboiului, ministrul rus al Apararii, Serghei Soigu, a reaparut joi la prim plan. Asta s-a intamplat in timpul unei conferințe video ținute de Putin și de alți lideri ruși. Serghei Soigu statea intr-un…

- Televiziunea rusa de stat a difuzat joi, 24 martie, imagini video care il surprind pe ministrul rus al apararii, Serghei Șoigu. Jurnaliștii ruși de investigație au relatat ca oficialul nu a mai aparut in public de pe data de 11 martie, ridicand zvonuri ca ministrul era bolnav sau chiar ar fi fost arestat,…

- Unul dintre cei mai apropiați aliați ai președintelui Vladimir Putin a declarat ca operațiunea militara a Rusiei in Ucraina nu a decurs atat de repede pe cat și-ar fi dorit Kremlinul, cea mai puternica recunoaștere publica de pana acum de la Moscova, scrie Reuters. Șeful Garzii Naționale, Viktor Zolotov,…