Doi oameni înjunghiaţi în stradă, în Galaţi. Scene sângeroase în urma unui conflict Doi barbati au fost injunghiati vineri, 11 mai, in jurul orei 19, 20. Jandarmii au fost chemati sa aplaneze un scandal intre mai multe persoane si au gasit la fata locului o scena desprinsa parca dintr-un film sangeros. "Ajunsi la fata locului, jandarmii au observat un barbat, in varsta de 27 ani, care prezenta o plaga taiata la mana stanga. In timp ce incercau sa identifice autorul, jandarmii au observat, la intrarea in scara de bloc, o lama de cutit cu lungimea de 15 centimetri, care prezenta urme de sange si care a fost ridicata pentru verificari", au precizat reprezentantii Inspectoratului… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

