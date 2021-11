Stiri pe aceeasi tema

- Doua persoane au murit si o a treia a fost accidentata dupa ce un spectator a cazut de la etajul al saptelea al unei sali de concerte din Suedia peste publicul reunit la parterul cladirii, a anuntat miercuri un purtator de cuvant al Politiei din orasul Uppsala, citat de CNN. Incidentul s-a…

- Doi oameni au murit și un altul a fost ranit dupa ce o persoana a cazut de la inalțimea etajului 7 la o sala de concerte din Suedia. Incidentul s-a intamplat la un concert-tribut ABBA, informeaza Digi24 . Circa 1.000 de oameni s-au adunat marți seara la sala de concerte Uppsala Konsert & Kongress, in…

- Tragedie la un concert organizat in Suedia in cinstea renumitei trupe Abba. Un barbat de 80 de ani a cazut peste spectatori de la al saptelea etaj. Atat el, cat si o femeie de 60 de ani care se afla la eveniment, au murit.

- Potrivit autoritaților, autobuzul a cazut in gol aproximativ 300 de metri.La salvarea supraviețuitorilor a participat și un elicopter. 24 de oameni au murit pe loc, iar restul, in drum spre spital. Supraviețuitorii au fost grav raniți.Cauzele accidentului urmeaza sa fie stabilite. In momentul producerii…

- Cateva mii de chinezi au avut parte de o ploaie cu drone in timpul unui spectacol. Mai multe aparate s-au prabușit peste spectatori, informeaza Antena3 . Incidentul s-a petrecut in orașul chinez Zhengzhou, in timpul unui spectacol de lumini, realizat cu ajutorul dronelor. La scurt timp de la debutul…

- Cel putin 14 persoane au murit joi intr-un accident de microbuz in vestului Iranului, conform agentiei oficiale de presa IRNA, citata de AFP. Microbuzul asigura legatura intre Marivan si Kamyaran, in muntii din provincia Kurdistan, scrie IRNA. Autovehiculul a iesit de pe sosea si "a…

- Autobuzul in care se aflau peste 60 de pasageri a ieșit de pe carosabil din motive deocamfdata necunoscute și s-a prabușit intr-o prapastie. Bilanțul inițial de 17 morți a crescut de la un minut la altul, ajungand la 32 de persoane decedate, intre care doi copii. Alte 20 de persoane sunt ranite. Autocarul…

- O tragedie greu de imaginat a avut loc ieri seara in Ploiești, asta dupa ce doi baieți, gemeni, au cazut de la etajul 10 al blocului unde locuiau. Mama acestora era live pe Facebook in momentul tragediei și a aflat de la jandarmi ce s-a intamplat.