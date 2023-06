Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE - Poliția susține ca accidentul s-a produs dupa ce mașina condusa de barbatul de 43 ani a intrat pe contrasens și a lovit frontal mașina condusa de un tanar de 21 ani. Ambii conducatori auto au decedat, iar un pasager din alt doilea autoturism, de 19 ani, a fost preluat de elicopterul SMURD.…

- Un sofer a lovit cu masina politistul care il oprise in trafic si autospeciala MAI. Barbatul, oprit in trafic fiind, a refuzat sa coboare geamul masinii pentru a discuta cu politistii. El a facut o manevra brusca de mers inapoi, lovind un politist si autospeciala Politiei. Barbatul, care avea permisul…

- Miercuri, 17 mai, la ora 16.25, polițiștii din Baia Sprie au fost sesizați prin apel 112 despre producerea unui accident de circulație pe D.J. 184, in Șurdești. Deplasați la fața locului, polițiștii au stabilit faptul ca un conducator auto de 58 de ani din Șurdești, in timp ce conducea un autoturism…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Serviciului Teritorial al Poliției de Frontiera Maramureș au depistat, noaptea trecuta, intr-un autoturism oprit in trafic, pe o strada din Sighetu Marmației, un tanar in varsta de 20 de ani care deținea un pliculeț cu substanța susceptibila a fi interzisa. Azi dimineața,…

- Un autoturism condus de un tanar a intrat in coliziune cu un altul care venea din sensul opus, apoi a mai izbit o mașina, tot pe contrasens, in Pitești. Toți conducatorii auto implicați in accident sunt raniți.

- Un tanar de 18 ani a murit, in noaptea de joi spre vineri, in urma unui accident rutier care a avut loc la iesirea din localitatea Zervesti catre Muntele Mic, in judetul Caras-Severin. Masina in care se afla s-a izbit de un copac apoi a fost proiectata in alt pom aflat pe sensul opus de mers. Politistii…

- Un tanar de 20 de ani a murit si patru tineri de 19 ani au fost raniti dupa ce masina in care se aflau s-a rasturnat, marti, pe soseaua de centura a Sucevei, informeaza News.ro. Autoturism s-a rasturnat, marti, in afara partii carosabile, pe soseaua de centura din Suceava, pe tronsonul dintre Șcheia…

- Momente cumplite intampinate in noaptea trecuta de doua persoane, dupa ce mașina in care se aflau s-a izbit violent de gradul unui imobil și de un stalp de electricitate. Totul s-a petrecut dupa ce șoferul unui autoturism a pierdut controlul volanului. Accidentul violent a avut loc pe raza municipiului…