Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a atacat cu cutitul sambata dimineata mai multe persoane in localitatea Romans-sur-Isere din sud-estul Frantei, facand doi morti si sapte raniti, inainte de a fi retinut, informeaza AFP, citand surse apropiate anchetei.Una dintre persoanele se afla in stare grava si medicii sunt…

- Cel putin trei civili au fost ucisi, iar alti 11 au fost raniti luni, intr-un atac cu o motocicleta-capcana la un meci de fotbal, in estul Afganistanului, au anuntat surse din cadrul politiei, in contextul in care talibanii tocmai au anuntat sfarsitul unui armistitiu partial, relateaza AFP.

- Trei barbati si doua femei au murit intr-un incendiu grav care a avut loc intr-un imobil construit in anii 1970, in noaptea de miercuri spre joi, la Strasbourg, in nord-estul Frantei, anunta AFP.

- Cel putin 33 de persoane au murit miercuri, dupa ce o avalansa s-a abatut asupra mai multor salvatori desfasurati in urma unei prime avalanse, soldate cu cinci morti, marti, in acelasi loc, in estul Turciei, relateaza AFP.

- UPDATE – Un cutremur major in estul Turciei a ucis cel putin 19 persoane si ranit peste 900, a anuntat sambata agentia de presa de stat Anadolu, citand agentia pentru managementul dezastrelor AFAD, transmite DPA. Cel putin 15 persoane au fost ucise in provincia Elazig si patru in cea vecina Malatya,…