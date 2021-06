Stiri pe aceeasi tema

- Un accident mortal a avut loc, in aceasta dup-amiaza, pe DN 11 Onești – Brașov, in localitatea Filipești, comuna Bogdanești, scrie unupetrotus.ro. Dupa cum se observa in imagine, o mașina s-a prabușit intr-o rapa adanca de cațiva metri. “Astazi, in... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Un tanar de 19 ani și o femeie de 53 de ani au murit in urma accidentului produs duminica in județul Bacau. Mașina in care se aflau patru persoane s-a rasturnat in afara șoselei, intr-o rapa. Din primele cercetari, polițiștii au stabilit ca un șofer in varsta de 22 de ani din Onești, in timp…

- Patru persoane au fost ranite, doua fiind in stare grava, dupa ce mașina in care se aflau s-a rasturnat și a ajuns intr-o rapa, duminica, pe DN 11, in comuna Bogdanești, Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane, accidentul s-a produs pe DN 11, intre Onești…

- Un autoturism in care se aflau patru persoane s-a rasturnat, duminica, intr-o rapa din judetul Bacau, doua persoane fiind resuscitate la fata locului. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane anunta ca, pe DN 11 Onesti-Targu Secuiesc, in comuna Bogdanesti, judetul Bacau, un autoturism…

- Doua persoane au murit in urma unui accident in care au fost implicate un microbuz cu copii si un autoturism. Mai multii copii au fost raniti și transportați la spital, relateaza News.ro.„Pe DN 71 Targoviste-Sinaia, in apropierea localitatii Aninoasa, judetul Dambovita, a avut loc o coliziune intre…

- In aceasta dimineața, in județul vecin Brașov, a avut loc un cumplit accident de circulație in care un autoturism a intrat in coliziune frontala cu un autocamion, soldat cu patru persoane decedate. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca pe DN 13 Brașov-Sighișoara,…

- Un autoturism și un TIR s-au lovit frontal, azi (14 mai) dimineața, in județul Brașov. Patru persoane au murit. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca pe DN 13 Brașov-Sighișoara, la kilometrul 22, la ieșire din localitatea Rotbav, județul Brașov, a avut loc o coliziune…

- Cinci persoane au fost ranite, duminica dupa-amiaza, in urma unui accident produs pe DN 6 Alexandria-București. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca pe DN 6 Alexandri...