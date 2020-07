Stiri pe aceeasi tema

- Doi moldoveni documentați de catre polițiștii de frontiera pentru deținerea actelor de conducere falsificate. Ambele incidente au fost inregistrate in aceasta noapte pe sensul de ieșire din țara. Primul caz a fost consemnat in punctul de trecere Sculeni. Barbatul s-a apropiat la linia de control, in…

- Doi moldoveni sunt documentați de polițiștii de frontiera pentru deținerea actelor de conducere false. Ambele incidente au fost inregistrate, noapte trecuta, pe sensul de ieșire din țara.Primul caz a fost consemnat in punctul de trecere Sculeni.

- In ultimele 24 de ore, in punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 4 451 traversari. Pe sensul de intrare in Republica Moldova s-au inregistrat 2 832 traversari persoane, dintre care 2 227 treceri la frontiera moldo-romana, 575 treceri la frontiera cu Ucraina și 30 treceri aeriene.…

- CHIȘINAU, 24 mai – Sputnik. Fluxul de persoane prin punctele de trecere a frontierei a constituit 3.608 traversari din dimineața de sambata, 23 mai, pana in dimineața de duminica, 24 mai. © Photo : Facebook / Ministerul Sanatații, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova / PETKOGLO SERGEYAlte…

- Polițiștii de frontiera din punctul de trecere Giurgiulești – Galați au depistat trei documente cu semne vizibile de falsificare, in rezultatul verificarilor la doi conaționali. Actele ar fi fost „fabricate” in Republica Moldova, prin intermediul unei persoane necunoscute, contra sumei de 150 de euro.…

- In ultimele 24 de ore, in punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 4 380 traversari. Pe sensul de intrare in Republica Moldova s-au inregistrat 2 672 traversari persoane, dintre care 1 694 treceri la frontiera moldo-romina, 975 treceri la frontiera cu Ucraina și trei treceri…

- In ultimele 24 de ore, in punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 2 109 traversari. Un numar mai mare a fost inregistrat pe sensul de intrare in Republica Moldova - 1 393 traversari persoane, dintre care 538 treceri la frontiera moldo-romana, 451 treceri la frontiera cu Ucraina…

- In ultimele 24 de ore, in punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 1 219 traversari. Pe sensul de intrare in Republica Moldova - 585 traversari persoane, dintre care 305 treceri la frontiera moldo-romana și 280 treceri la frontiera cu Ucraina. Cele mai tranzitate puncte de trecere…