- Un politist a fost ranit, marti seara, in urma unui accident rutier petrecut in municipiul Craiova, dupa ce masina de politie in care se afla, care circula cu semnalele luminoase in functiune, a fost lovita de un alt autoturism, anunța news.ro.Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie…

- Un accident rutier a avut loc in localitatea Nepos, unde un pieton a fost lovit de un autoturism. Victima a decedat. Un echipaj de prim ajutor și echipajul de terapie intensiva mobila SMURD intervin in localitatea Nepos unde un pieton a fost accidentat de un autoturism. Victima este in stop cardio…

- Miercuri dimineata, la ora 08:37, lucratorii din cadrul Postul de Politie Transporturi Feroviale Viseu de Jos au fost sesizati cu privire la faptul ca, pe raza localitatii Bistra, sat Valea Viseului, trenul regio care circula pe relatia CF Sighetu Marmatiei – Valea Viseului a acrosat un autoturism.…

- In aceasta dimineata o masina a fost lovita de un tren la trecerea la nivel cu cale ferata fara bariera, semnalizata acustic si sonor in Gara Daesti. Cele doua persoane aflate in autoturism au fort transportate la UPU. potrivit primelor informatii oferite de reprezentantii IPJ Valcea, in cursul dimineții,…

- Doi minori de 16 si 17 ani au furat o masina din municipiul Balti. Acestia au fost urmariti de poliție, transmite presa din stanga Nistrului.Hotii de masini au ajuns in regiunea Transnistreana, in satul Biciok. Ulterior, faptasii au fost prinsi la un post din Pervomaisk.

- Doua autovehicule, un Ford și un Mitsubishi, au fost implicate intr-un accident produs vineri dimineața in jurul orei 10 la Gherla, la intersecția de langa Conte. Martori ai evenimentului au povestit ca un șofer care circula pe strada Gelu, pe direcția spre parc, ajuns in intersecție nu ar fi acordat…

- Patru tineri din Petrești, cu varste cuprinse intre 21 și 25 de ani, au apelat serviciul 112, azi-noapte in jurul orei unu și un sfert. Din cauza drumului acoperit cu gheața, mașina a derapat, ramanand blocata in șanț, in zona Luncile Prigoanei spre Poarta Raiului. Spre locul indicat s-a deplasat un…

- O mașina a fost distrusa intr-un incendiu, sambata dimineața, pe DJ 107, langa Alba Iulia. Din primele date, este posibil sa fi fost vorba despre un accident, pentru ca la fața locului au fost gasite urme de derapare. Poliția cerceteaza cazul. UPDATE 2: Potrivit unor cititori Alba24, incendiul a fost…